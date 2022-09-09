Madalya canavarı Merve Tuncel

Son yıllarda ismini sıkça duyduğumuz sporcuların başında gelen 17 yaşındaki Merve Tuncel, bu yaza adeta damgasını vurdu. Milli yüzücümüz temmuz ayında başlayıp eylül başında tamamlanan uluslarası turnuva mesaisinde müthiş sonuçlara imza attı. 2 ayda 5 uluslararası organizasyonda boy gösteren Merve Tuncel sadece madalyaları toplamakla kalmadı, seyahat anlamında da büyük bir efor sarf etti. 3 farklı kıtaya 5 farklı şehre seyahat etti, yaklaşık 60 saatini harcadı, 27.750 bin km yol kat etti. Yani Merve Tuncel bu yaz hiç durmadı. Sonuç mu!... Harikalar yarattı. Tarih yazdı, 13'ü altın, 5'i bronz toplam 18 madalya kazandı, ülkemize büyük gurur yaşattı. 18 madalyadan 4'ünü bayrak takımıyla (2 altın, 2 bronz), 14'ünü ise (11 altın, 3 bronz) bireyselde kazandı.

Roma'da gelen tarihi kürsü

Yoğun mesaisine temmuz ayında Akdeniz Oyunları'yla başlayan ENKA'nın sporcusu olan Merve Tuncel hiç ara vermeden Romanya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'na katıldı. Ardından Ağustos ayında İtalya'daki Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda tarihi yazdı. Favori olduğu uzun mesafeli yarışlardan 800m'de güçlü rakiplerle kapışan Milli sporcumuz 3.'lük kürsüsüne çıkarak bir ilki başardı. Yüzmede uzun kulvarda madalya kazandıran ilk kadın sporcu unvanını aldı.

Şampiyonayı yarıda bıraktı!

Nefeslenmeden şampiyonayı yarıda bırakarak Konya'daki Dayanışma Oyunları'na katılım gösteren Milli sporcumuz burada da rakipsizdi. Gerçi tarih yazdığı Avrupa Şampiyonası'nda diğer disiplinlerde yüzmeyip Dayanışma Oyunları kadrosuna çağrılması haklı olarak büyük eleştirilere neden oldu.

Kapanışı da 'Altın hat-trick'le yaptı

Dünya Gençler Şampiyonası'yla -şimdilik yaptığı kapanışta da yine 'Altın Hat-Trick'ini yaptı. 2021 ve 2022 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda olduğu gibi favori olduğu orta ve uzun mesafe (400m/800m/1500m) disiplinlerinde rakip tanımadı zirveyi kimseye bırakmadı.

Hatice Yücel