Madalya bereketi

Okçuluk, cimnastik, para atıcılık ve hâlâ devam eden halterde uluslararası organizasyonlarda Milli sporcular 9'u altın 26 madalya kazandı. Olimpiyatın en başarılı branşlarından okçulukta sporcularımız Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi. Olimpik yayda Gülnaz Coşkun altın, Kadın Milliler gümüş ve Mete Gazoz bronz elde etti. Makaralı yayda kazanılan 1 altın, 1 gümüş, 3 bronzla da toplamda 2 altın, 2 gümüş, 4bronz olmak üzere8 madalyaya ulaşan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'da tüm ülkeleri geride bırakarak zirveye oturdu.

Adem'den 3 madalya, Aysel'den dünya rekoru

Hırvatistan'daki artistik cimanastik Dünya Challenge Kupası serisi 2. ayağı olan Osijek'te de olimpik kadromuz boy gösterdi. Turnuvaya damgasını vuran isim ise Adem Asil oldu. Milli sporcu 3 alette kürsüde yer aldı: Altın (Halka), Gümüş (Yer), Bronz (Atlama Masası). Olimpiyat 3.'sü Ferhat Arıcan yine paralelin kralı olduğunu gösterdi. altını kaptı. Ahmet Önder kariyerinde ilk kez final yaptığı kulplu beygirde gümüş, 31 yaşındaki Göksu Üçtaş Şanlı da yer aletinde alkışları topladı, bronzu kaptı. Ay-Yıldızlı formayla mücadele eden sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Aerobik cimnastikte de gençler 1 altın, 1 bronz kazandı. Fransa'da para atıcılarımız da Dünya Kupası serisinde, 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 5 madalya topladı. Bireysel 10m havalı tabancada Aysel Özgan’ın 240puanla dünya rekoru kırarak elde ettiği şampiyonluk, bir hayli kıymetliydi.

Engin Kara Dünya Şampiyonu, Mustafa Eliş Dünya2.'si

Meksika'da devam eden Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda ise 61kg'da podyuma çıkan Engin Kara ve Mustafa Eliş kürsünün ilk iki basamağında yer aldı. Engin Kara koparmada 114 kg, toplamda da 250 kg ile 2 altın, silkmede de 136kggümüş madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. Mustafa Eliş ise silkmede 138 kg'yla altın, koparmada 111 kg'da 4.,toplamda da 249 kg'yla gümüş elde ederek dünya ikincisi oldu.