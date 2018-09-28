Masa tenisinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli sporcular Benay Balcı ile Erman Çetiner, Özel Sporcular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"Madalya avcıları" olarak adlandırılan Erman Çetiner (30) ile Benay Balcı (43), 1-8 Ekim tarihlerinde Portekiz’de düzenlenecek Özel Sporcular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde kampa giren milli sporcular, antrenör Soner Polat gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Benay Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisini çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır masa tenisi ile uğraştığını belirten Benay Balcı, bu sporla birçok engeli aştığını ifade etti.

Dünya Şampiyonası için kampa girdiklerini aktaran milli sporcu, "Bugüne kadar katıldığım müsabakalarda yüzlerce madalya kazandım. Daha önce Türkiye, Avrupa şampiyonlukları ile dünya ikinciliği gibi başarılara imza attım. Şimdiki hedefim dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

- Erman Çetiner: "Bayrağımızı gururla dalgalandıracağım"

Erman Çetiner, yurt dışında Türk bayrağını gururla dalgalandıracağını kaydetti.

Organizasyona çok ciddi hazırlandığını anlatan milli sporcu, dünya şampiyonluğunu hedeflediğini ifade etti.

Altın madalyayı Türkiye’ye getireceğine inandığını aktaran Erman Çetiner, "Bayrağımızı gururla dalgalandıracağım. Portekiz’de şampiyon olacağım ve ülkeme mutlu bir şekilde döneceğim." diye konuştu.

Antrenör Soner Polat ise organizasyona 11 ülkenin katılacağını belirtti.

Türk sporcuların başarısını bir kez daha tüm dünyanın göreceğini dile getiren Polat, sporcularının çok başarılı olduğunu kaydetti.

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini aktaran Polat, "Biz Erman ile yaklaşık 13 yıl önce tanıştık ve masa tenisinde başarılı olacağımıza inanarak yola çıktık. Benay ile de yaklaşık 5 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye, Avrupa şampiyonluklarımız var. Şimdi de Portekiz’de dünya şampiyonu olarak ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

AA