Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray , sahasında Ankaragücü'nü devirmeyi başardı. Hafta sonu Fenerbahçe 'ye karşı Kadıköy deplasmanında çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, geri düşmesine rağmen ilk yarıda bulduğu gollerle Ankara ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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Aslan ilk yarıda toparladı

Ankaragücü, 7. dakikada eski Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile öne geçerken Sarı-Kırmızılılar, rakibine 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis ile cevap verdi. Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, 16. maçı sonunda elde ettiği 36 puanla deplasmandaki Fenerbahçe derbisine lider gidecek. Üst üste 2. yenilgisini alan Ankaragücü ise 16 maç sonunda 16 puanda kaldı.

Galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Sarı-kırmızılılar, bu sezonki galibiyet serisine devam etti. Aslan bu maçla birlikte 6’sı Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 8’e çıkardı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü’nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.





Barış Alper Yılmaz 3. golünü kaydetti

Galatasaray'ın beraberliği yakalayan golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Maçın 16. dakikasında Milot Rashica’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Barış Alper, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 3’e çıkardı. Genç futbolcu daha önce Kayserispor ve geçtiğimiz hafta Sivasspor karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmıştı. Mücadeleye 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz maçın 90+4. dakikasında yerini Özgür Baran Aksaka'ya bıraktı.

Bafetimbi Gomis gollerini atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın ikinci golünü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Mücadelenin 30. dakikasında sol kanattan Dries Mertens’in pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Fransız golcü, golden sonra anneannesi vefat eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için yedek kulübesinden onun formasını alıp tribünlere gösterdi.





37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 9’a çıkardı. Fransız futbolcu bu gollerin 7’sini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti. Karşılaşmaya 11’de başlayan Bafetimbi Gomis, 71. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.

G.Saray'ın korktuğu başına gelmedi

Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray’da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimlerdi. Bu 3 futbolcu, Ankaragücü karşılaşmasını sarı kart görmeden tamamladı ve 18. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi.

Taylan Antalyalı golden sonra sevinmedi

Mücadeleden mağlup ayrılan Ankara ekibinin tek golünü 7. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Emre Kılınç’ın ortasında kale önünde topu alan Taylan, röveşata ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak Ankaragücü’ne transfer olan 27 yaşındaki futbolcu golden sonra sevinmedi. Taylan Antalyalı bu golle bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu daha önce de Hatayspor ağlarını havalandırmıştı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Taylan, 80. dakikada yerini Pedro Moreira'ya bıraktı.

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Fanatik yazarları ise Galatasaray'ın pazar günü çıkacağı Fenerbahçe deplasmanı öncesi aldığı bu kritik galibiyeti köşe yazılarında değerlendirdi. İşte yazarların o görüşleri...

Daha iyisi olamazdı (Erman Özgür)

Ateşi yüksek maç başlangıcında ilk 10 dakikadaki karşılıklı denemelerin başarılı tarafı Ankaragücü oldu. Dönen topta ceza sahası içinde ters ayağı ile röveşatayı yapan Taylan tabelayı 7. dakikada değiştirdi. Bu golün şoku ile oyunu oturtamayan Galatasaray bir pozisyon da Sowe'a verdi ama Sowe bu golü kaçırdı. Bu tehdit adeta Galatasaray için maça geri dönüşün ilk anı oldu.

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Çabuk ve dikine oyun, 2 kenar Rashica ve Barış Alper yapımı ilk gol, Mertens'in topla doğru alanlarda buluştuğu pozisyonlarda gelen tehlikeler ve Gomis'in sırtındaki stopere rağmen attığı 2. gol ilk yarının özetiydi.

Ankaragücü'nün topa sahip olarak oynama çabası ve zaman zaman oyunu kontrol edişi kolay teslim olmayacaklarını da gösterdi. 2. yarı ile birlikte de oyunu uzun süre kontrol ettiler. Özellikle Galatasaray'ın düşen temposuna pas yaparak karşılık verdiler.

Tedirgin oyun

Beraberlik için Emre Kılınç ve Taylan ile buldukları çok net fırsatları atamayarak bu oyunun karşılığını alamadılar. Okan Buruk'un oyuna ilk müdahalesi Kerem oldu. Fakat maçı koparacak gol için çok becerikli olamayan Galatasaray maçın kalanını tedirgin olarak oynadı. Yine de bir şampiyonluk adayı için en önemli detaylardan biri olan galibiyet alışkanlığını kazanmış olmaları, oyun olarak vasatı aşamasalar da 3 puan için yeterli oldu. Derbi öncesi Galatasaray hem eksik Torreira, Icardi, Oliveira ve Boey gibi yıldızları ile daha güçlü hem de lider bir takım olarak derbiye bundan daha iyi durumda gidemezdi.

Yeni transferler! (Serkan Akcan)

Ankaragücü’nü yenen Galatasaray, Alanya beraberliğinden bu yana oynadığı 6 lig maçını da üst üste kazandı. Ankaragücü karşısında Okan Buruk’un 11 tercihinde bazı mecburiyetler etkili olsa da sağda Rashica solda ise Barış Alper Yılmaz’ı kullanıp Kerem’i yedek soyundurması önemli bir tercihti. Buruk’un mecburiyeti anneannesini kaybeden Torreira’nın yerine Berkan ile kart cezalıları Oliviera ve Boey’un yerlerine muadillerinin kullanılması olarak görülebilir. Berkan Kutlu, Sivas deplasmanında olduğu gibi dün de en çok ikili mücadele kazanan, sahipsiz topları toplayan ve rakip atağı kesen oyuncuydu. Sanırım Buruk’u en mutlu eden mecburiyet Berkan’dı.





Ali Sami Yen’de ilginç bir maç başlangıcına imza attı Ankaragücü. Ömer Erdoğan 40 bini aşkın taraftarın önünde hiç geri adım atmadan, oldukça tehditkar bir futbol oynattı. Karşılığında ilk golü Taylan’ın röveşatamsı golüyle bulan Ankaragücü geri koşularda Rashica ile Barış Alper’i fazla riske ederek aşırı cüretkar oynadı.

Barış, denge bozuyor

Ne var ki, Galatasaray’ın son dönem kazandığı maçların altında imzası olan Barış Alper Yılmaz ve Rashica’nın uyumu Galatasaray’ı kaostan kurtaran en önemli detaydı. Kerem ile kıyaslandığında sahada daha yardımsever olan, fiziken güçlü, yere sağlam basan Barış Alper, rakip savunmalar için ikinci direk koşularıyla denge bozmayı başarıyor. Görünen o ki, henüz transfer sezonu açılmamış olsa da Galatasaray Barış Alper ve Berkan Kutlu’dan yeni transfer katkısı alıyor.

Hata yapmadılar (Metin Karabaş)

Sivasspor galibiyeti ile moral bulan Galatasaray, Ankaragücü’nü konuk etti. Sarı-Kırmızılılar’da cezalı Boey ve Oliviera’nın yanı sıra özel izin ile ülkesine giden Torreira, kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Icardi de bu mücadelede forma giyemedi.

Galatasaray beklendiği gibi ilk dakikalarda rakip yarı alanına yerleşti. Ön bölgede baskı kuran Sarı-Kırmızılılar rakibinin ileri çıkmasını engelledi. Geriden oyun kurmayan Ankaragücü, uzun toplarla çıkmak istedi. İlk atağını 7. dakika geliştiren Ömer Erdoğan’ın takımı, Taylan’ın şık golü ile öne geçti: 0-1.

Bu golle kısa bir süre bocalayan Galatasaray’ın toparlanması uzun sürmedi. 16. dakikada Rashica ortaladı, Barış Alper kafayı vurdu, top ağlara gitti: 1-1.

Golden sonra da baskısını sürdüren Okan Buruk’un takımında 30. dakika Gomis ceza sahası içerisinde zor pozisyonda vurdu ve takımını öne geçirdi: 2-1. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

İkinci yarı sorgulanmalı

İkinci yarı daha düşük tempoda başladı. İlk yarıda organize olmakta zorlanan Ankaragücü, bu devrede hücumda çok etkiliydi. Konuk takım savunmanın arasına attığı toplarla Galatasaray defansını bir hayli zorladı. Sarı-Kırmızılılar’da takım savunmasında aksaklar başlarken, Aanholt da ciddi aksadı. 70. dakikada Ankaragücü, Emre ile inanılması güç bir gol kaçırdı. Son bölümde iki teknik adam da değişikliklere gitti. 86’da Barış Alper ceza sahası içerisinde vurdu, kaleci son anda golü önledi. İkinci yarısını Ankaragücü’nün daha baskın oynadığı mücadeleden Galatasaray 2-1 galip ayrılarak, liderlik koltuğuna oturdu. Fakat ikinci devredeki futbolun derbi için yeterli olmayacağı bir gerçek.

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Evdeki hesap! (Oğuz Dizer)

Arzu ettiğiniz gibi kurgu yapın, çeşit çeşit hayallere dalın. Dalın ama hele hele futbolda; evdeki hesabın müsabaka ortamında kadük kalabileceğini, asla aklınızdan çıkarmayın! Ankaragücü ilk golü asistini yapan Emre; 69’da yüzde 100 gol fırsatını heba etmese acaba ne olurdu? Çünkü konuk ikinci yarıda Galatasaraylı’larca umulanın aksine, baskıyı arttırmış kontrolü ele almıştı. İyi top kullanan ve kanatlarda etkili olan futbolcularıyla çatır çatır mücadele etti Ankaralı’lar. Dakika 7’de Taylan’ın attığı nefis gol Muslera’nın çalışmadığı yerden gelmiş; Antalyalı Galatasaray markası apoletinin boşa olmadığını adeta haykırmıştı! Dün gecenin en iyilerinden biri de; Berkan’dır kesinlikle. Kuvvet, iyi niyet, dayanıklılık, hırs ve dinamizmiyle, örnektir. Galatasaray taraftarı da, dürüst genç adama mutlaka özgüven enjekte etmelidir.

Kıran kırana oyun

Rashica asisti, Barış Alper kafası beraberliği; Gomis’in ‘golcü santrafor nasıl olmalı?’ dersi 2-1’i getirdi. Muslera’nın Zahid vuruşundaki muhteşem kurtarışı da, sanırım 3 puanı elbette liderliği getirdi. Zorbay Küçük başarılı müsabaka yönetti. Ömer Erdoğan ve Okan Buruk da taraflı tarafsız herkesin saygı duyacağı kıran kırana bir futbol gösterisini sahneletti. Tebrikler... Şimdi de evdeki değil, Kadıköy’deki hesaba bakacak Galatasaray!

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Kornerden önce faul vardı (Deniz Çoban)

Galatasaray - Ankaragücü maçı, hakem ekibi açısından fazla kritik pozisyon yaşanmadan geçti. Kamuoyunda tartışılacak bence üç pozisyon yaşandı.

İlki maçın 7.dakikasında Ankaragücü’nün golünün geldiği kornerden önceydi. Top kornere çıkmadan önce Ankaragücü oyuncularının topu kazandığı pozisyonda Malcuit, Rashica’ya faul yaparak topu kazanmıştı.

16. dakikada Galatasaray’ın Barış Alper Yılmaz’la kazandığı gol öncesi, topun aut çizgisinin dışından çevrildiği iddiaları var. Ancak mevcut görüntülerle bu pozisyon hakkında kesin hüküm kurma şansımız yok. Yardımcı hakem devam dedi ama o da tam hizada değildi.

28. dakikada Galatasaray’ın Mertens’le penaltı beklediği bir pozisyon var. Tartışılabilir bir karar ama ben de hakemin kararında olduğu gibi devam kararının daha doğru olduğunu düşünüyorum.