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Maçta çivi sakatladı!

Geçtiğimiz hafta Meksika Ligi'nde Necaxa'nın, sahasında Atletico San Luis'i 1-0 yendiği mücadelede daha önce hiç görülmemiş bir sakatlık yaşandı.

20 Ocak 2021, Çarşamba 07:53 Son Güncelleme:
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Maçta çivi sakatladı!

Karşılaşmanın 75. dakikasında ev sahibi ekibin defans oyuncusu Unai Bilbao, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonunda sahanın hemen dışında kalelerin yanlarında bulunan çimlerin üzerindeki reklam afişlerine doğru düştü. 26 yaşındaki stoper, bir anda acı içinde dizini tuttu. Afişi sabit tutmak için kullanılan çivilerden birinin yerinden çıktığı ve 26 yaşındaki İspanyol stoperin dizine saplanıp çıktığı ortaya çıktı. 79'da oyundan çıkan ve bir süre sahalardan uzak kalacak olan Bilbao'nun daha ciddi bir sakatlık yaşamaması, herkesi sevindirdi. 


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