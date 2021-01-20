Maçta çivi sakatladı!

Karşılaşmanın 75. dakikasında ev sahibi ekibin defans oyuncusu Unai Bilbao, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonunda sahanın hemen dışında kalelerin yanlarında bulunan çimlerin üzerindeki reklam afişlerine doğru düştü. 26 yaşındaki stoper, bir anda acı içinde dizini tuttu. Afişi sabit tutmak için kullanılan çivilerden birinin yerinden çıktığı ve 26 yaşındaki İspanyol stoperin dizine saplanıp çıktığı ortaya çıktı. 79'da oyundan çıkan ve bir süre sahalardan uzak kalacak olan Bilbao'nun daha ciddi bir sakatlık yaşamaması, herkesi sevindirdi.



