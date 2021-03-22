Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de futbol hayatını sürdüren eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz gün oynanan El Kadisiyah maçında sevenlerini korkutmuştu.

İlk 11'de başladığı karşılaşmada baygınlık geçiren Fransız golcü, bir anda yere yığılmıştı. Vazovagal Senkop hastalığı bulunan Gomis, bir süre baygın kaldıktan sonra saha kenarına alınmış ve dinlendikten sonra oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray taraftarına özel teşekkür

Bafetimbi Gomis, bu olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak yayınladığı, "Bütün iyi dilekleriniz için teşekkür ederim , 3 yıl geçmesine rağmen ailenizin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Sevgilerle, Kardeşiniz Bafe" mesajıyla Galatasaraylı taraftarlara teşekkür etti.









Galatasaray'da da bayılmıştı

35 yaşındaki golcü, Galatasaray forması giydiği dönemde de saha içinde baygınlık geçirmiş ve izleyenleri korkutmuştu.







