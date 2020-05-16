Maçlar seyircisiz oynanacak

Uzun bir aranın ardından yeniden futbola dönen Almanya, koronavirüs sürecini Avrupa’da en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. 175 binden fazla vakadan geriye sadece 16 bin aktif vakanın kaldığı Panzerler, bugün itibarıyla maçlara başlayacak. Ancak Bundesliga’da tüm karşılaşmalar seyircisiz olarak gerçekleştirilecek ve hükümetin de talimatıyla hijyen kurallarına harfiyen uyulacak.