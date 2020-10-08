Maçlar seyircili oynanabilir mi?/ Oynanmalı mı?

Sevgili Cem Yılmaz geçenlerde katıldığı bir tv programında bizim kuşağın yaşadığı talihsizliklerden dem vurarak pandemiye atıfta bulundu. Gerek sinema sektörünün gerekse kültür sanat faaliyetlerinin uğradığı maddi ve manevi zarardan bahsetti haklı olarak. Pandemi süreci spor camiasının da belini büktü maalesef. Yaşanan tüm maddi ve teknik olumsuzluklar bir tarafa, seyircisiz futbolun hiçbir keyfi yok. Bir defa işin ruhuna aykırı bir durum. Futbol seyircili bir temaşadır her şeyden önce. Lakin gel gör ki pandemi döneminde teşbihte hata olmasın ama adeta ana ve evlatlarından ayrılmış gibi oldu. Peki maçlar ne zaman tekrar seyircili oynanabilir? Ya da böyle bir durum yakın gelecekte mümkün mü?

Üzülerek belirtmeliyim ki ‘omuz omuza’, ‘hınca hınç dolu’ veya ‘iğne atsan yere düşmez’ gibi klişeleşmiş sloganları uzunca bir süre dillendiremeyecek sevgili maç spikerlerimiz, yani Covid 19 aşısı bulunsa dahi (ki tıp camiasında çok önemli gelişmeler var bu konuda), yine de tıka basa stadlara izin çıkmayacaktır. Malum okullar kısmende olsa açıldı. Okulların açılması ile birlilkte , hastalık seyri açısından elimizde önemli veriler olacak. Hastalığın yayılım hızını, özellikle toplu alanlardaki dağılımı ile ilgili doneler elimize geldikçe daha makul analizler yapabileceğiz. 9 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek olan Formula 1 yarışları için binlerce bilet satılmış olmasına rağmen, İstanbul Valiliği "İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir’’ açıklamasını yaptı. 15 Kasım da koşulacak yarışa henüz 1 aydan daha fazla süre olmasına rağmen verilen bu karar da yakın gelecekte seyiricili maç ihtimalini zayıflatıyor. Peki maçlar seyircili oynanmalı mı?

Bu konuyu birden fazla açıdan değerlendirmek lazım; Tıbbi açıdan bakarsak elbette ne kadar çok tedbir alınırsa o kadar faydalı olur. Ne kadar az insan bir araya gelirse, virüsün yayılım hızı o kadar azalır doğal olarak. Dolayısyla tıbbi açıdan sonuç şu an için olumsuz görünmekte. Ama hayat devam ediyor ve daha da önemlisi show devam etmeli. Kulüpler seyircisiz maçlar yüzünden ciddi bir ekonomik darboğaza girmiş durumdalar ve bence bundan da kötüsü futbolun marka değeri! Seyircisiz maçlar futbolun marka değerini olumsuz etkiliyor. Futbolu yönetenler bir an önce herşeyin normale dönmesini arzuluyor doğal olarak. Pek tabi ki bu bir anda olmayacak ama sosyal mesafe kurallarını gözeterek, maskeli hatta belki eldivenler ile maçlara belli oranlarda (ilk etapta %30) seyirci alınabilir. Futbol izleyicileri bu konuda hassasiyet gösterecektir mutlaka. Zaten son yıllarda futbol stadlarımız Avrupa standartlarının üzerine çıktı. Covid 19 kapsamında kurallara riayet etmeyen taraftarları bir daha stadlara alınmayabilir. Bu da kurallara riayet etme oranını olumlu yönde etkileyecektir.

Sonuç olarak; Ben gerek mali açıdan, gerekse sosyal sebeplerden ötürü, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA riayet edilmesi şartıyla %30 ile başlanarak maçlara taraftarların alınması gerektiği kanaatindeyim.



