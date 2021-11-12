Maçlar medyaya yüzde 100 kapasite ile açıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği İle Futbol Federasyonu arasındaki görüşmeler sonucunda profesyonel futbol müsabakaları medya mensuplarına %100 kapasite ile açıldı.

Covid nedeniyle 1,5 yıldan bu yana maçlarda sınırlı sayıda medya mensubu görev yapabiliyordu.

Bu konuda bir açıklama yapan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir "Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e ve Yönetim Kuruluna sonsuz teşekkür ediyoruz. Sesimize kulak verdiler... Artık Foto muhabiriyle, yorumcusuyla, kameramanıyla, akredite olmuş her meslektaşımız futbol müsabakalarında bir kısıtlama olmadan görev yapabilecekler" dedi.



