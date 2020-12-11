Maçlar hangi kanalda, saat kaçta? 12 Aralık Cumartesi TV'de spor ekranı...
Futbolseverleri harika bir cumartesi bekliyor. Hafta sonu Avrupa liglerinde bir birinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Bundesliga ve diğer Avrupa liglerinde heyecan dolu karşılaşmalar var. Peki, hangi maç hangi kanalda, saat kaçta? Tüm maçların yayın bilgileri saatleri ve tüm detaylar bu haberde...
Hafta sonu Avrupa liglerinde bir birinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Bundesliga ve diğer Avrupa liglerinde heyecan dolu karşılaşmalar var. Peki, hangi maç hangi kanalda, saat kaçta? Tüm maçların yayın bilgileri saatleri ve tüm detaylar bu haberde...
Madrid derbisi oynanacak...
İspanya Ligi’nde bu akşam nefesler kesilecek. La Liga’da Real Madrid ile Atletico Madrid, derbide karşılaşacak. Saat 23.00’teki mücadele, D-Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart’tan ekranlara gelecek. 12. hafta öncesi 1 maçı eksik namağlup Atletico 26 puanla lider, 2 maçı eksik ev sahibi Real Madrid ise 20 puanla dördüncü.
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Maçlar hangi kanalda? TV'de spor ekranı...
15.30 Cardiff-Swansea Beinsports4
15.30 Wolves-A.Villa S Sport
16.00 Valencia-A.Bilbao Spor Smart
17.00 Crotone-Spezia Beinsports3
17.30 M'Gladbach-H.Berlin S Sport
17.30 B.Dortmund-Stuttgart SSport2
17.30 Leipzig-W.Bremen SSport+
18.00 Blackburn-Norwich Beinmax2
18.00 Newcastle-WBA SSport
18.15 Getafe-Sevilla Spor Smart
19.00 Marsilya-Monaco Beinsports4
20.00 Torino-Udinese Beinsports3
20.30 Huesca-Alaves Spor Smart
20.30 M.United-M.City S Sport
20.30 U.Berlin-B.Münih SSport2
22.00 Ajax-Zwolle Tivibuspor3
22.45 St.Truiden-Charleroi Tivibuspor2
22.45 Lazio-Verona Beinsports3
23.00 Lens-Montpellier Beinsports4
23.00 Everton-Chelsea SSport
23.00 R.Madrid-A.Madrid Spor Smart