Hafta sonu Avrupa liglerinde bir birinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Bundesliga ve diğer Avrupa liglerinde heyecan dolu karşılaşmalar var. Peki, hangi maç hangi kanalda, saat kaçta? Tüm maçların yayın bilgileri saatleri ve tüm detaylar bu haberde...

Madrid derbisi oynanacak...

İspanya Ligi’nde bu akşam nefesler kesilecek. La Liga’da Real Madrid ile Atletico Madrid, derbide karşılaşacak. Saat 23.00’teki mücadele, D-Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart’tan ekranlara gelecek. 12. hafta öncesi 1 maçı eksik namağlup Atletico 26 puanla lider, 2 maçı eksik ev sahibi Real Madrid ise 20 puanla dördüncü.

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Maçlar hangi kanalda? TV'de spor ekranı...

15.30 Cardiff-Swansea Beinsports4

15.30 Wolves-A.Villa S Sport

16.00 Valencia-A.Bilbao Spor Smart

17.00 Crotone-Spezia Beinsports3

17.30 M'Gladbach-H.Berlin S Sport

17.30 B.Dortmund-Stuttgart SSport2

17.30 Leipzig-W.Bremen SSport+

18.00 Blackburn-Norwich Beinmax2

18.00 Newcastle-WBA SSport

18.15 Getafe-Sevilla Spor Smart

19.00 Marsilya-Monaco Beinsports4

20.00 Torino-Udinese Beinsports3

20.30 Huesca-Alaves Spor Smart

20.30 M.United-M.City S Sport

20.30 U.Berlin-B.Münih SSport2

22.00 Ajax-Zwolle Tivibuspor3

22.45 St.Truiden-Charleroi Tivibuspor2

22.45 Lazio-Verona Beinsports3

23.00 Lens-Montpellier Beinsports4

23.00 Everton-Chelsea SSport

23.00 R.Madrid-A.Madrid Spor Smart