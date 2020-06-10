Süper Lig koronavirüs salgını nedeniyle son 8 hafta öncesinde ertelenmiş ve Trabzonspor araya lider olarak girmişti. Bordo-Mavililer cuma günü yeniden başlayacak ligi oynanacak 8 maçın ardından zirvede tamamlamayı hedeflerken, ipler de Fırtına'nın elinde. Aynı puanda olduğu Başakşehir’den 6 gol averaj fazla olduğu için kendi kaderini belirleyecek olan Karadeniz devi, çıkacağı 8 maçın 5'inde deplasmana gidecek. Ancak salgın nedeniyle mücadelelerin seyircisiz oynanması Trabzonspor'un lehine işleyecek. Galatasaray deplasmanı da var Kendi sahasında ligin alt sıralarında yer alan Ankaragücü, Antalya ve Konya'yı ağırlayacak olan Fırtına, deplasmanda ise Göztepe, Alanya, Galatasaray, Denizli ve Kayseri gibi ekiplerle oynayacak. Özellikle şampiyonluk yolundaki direkt rakibi Galatasaray ile deplasmanda seyircisiz kozlarını paylaşacak olan Bordo-Mavililer alacağı skorla Aslan'a ağır bir yara vurup, zirve yolunda önemli engeli kayıpsız aşabilir.

Atalay Özçelikli