Maçın adamını bilenler forma kazandı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un kazandığı Göztepe ve Atiker Konyaspor maçlarında “maçın adamı” olan kişiyi tahmin eden taraftarlara Kayserispor forması hediye edildi.

28 Şubat 2019, Perşembe 09:41
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Maçın adamını bilenler forma kazandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda son 9 maçtır kaybetmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor’da taraftar da kazanıyor. 

Göztepe’yi 2-1 ve Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor’da maçın adamı olan futbolcuyu doğru tahmin eden iki taraftara Deniz Türüç ile Tjaronn Chery formaları verildi. Taraftarlara formaları Deniz ile Chery verdi. 

Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde yapılan antrenman öncesi iki taraftarı formaları verildi. Sarı-Kırmızılı kulüp kalan haftalarda bu uygulamaya devam ederek taraftarına sürpriz hediyeler verecek. 

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