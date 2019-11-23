Maçın adamı Çağlar Söyüncü

İngiltere Premier Lig'de milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion’ı 2-0 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Mücadelenin ardından Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, taraftarların oylarıyla belirlenen ankette Brighton-Leicester maçının oyuncusu seçildi.
Brighton karşısında 90 dakika süre alan Çağlar, karşılaşmayı yüzde 94 pas isabet oranıyla tamamladı.
Çağlar Söyüncü'nün başarılı performansıyla ön plana çıktığı Leicester, son 4 maçında kalesini gole kapatmış durumda. Toplam 13 maçta da kalesinde gördüğü 8 gol ile Premier Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda.