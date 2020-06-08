Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapan Fenerbahçe'nin Polonyalı sol bek Maciej Rybus ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Tecrübeli oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, bir İstanbul takımıyla anlaştıklarını ve 10 gün içinde sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Bu son dakika açıklamasının ardından Maciej Rybus-Fenerbahçe iddiaları daha da güçlendi. Heyecanla transfer bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, sıcak gelişmenin ardından Rybus'un kariyerini araştırmaya başladı. Maciej Rybus kimdir, hangi takımlarda oynadı? Maciej Rybus kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları içerimizde.

Maciej Rybus kimdir?

19 Ağustos 1989 yılında Polonya'nın Lowicz şehrinde dünyaya gelen Maciej Rybus, futbola Pelikan Lowicz'in altyapısında başladı. Lowicz'de alt yaş gruplarında ön plana çıkan Rybysi 2006 yılında Szamotuly'ye, 2007 yılında ise ülkenin köklü ekiplerinden Legia Varşova'ya geçti.

Varşova'da 4 sezon geçiren Polonyalı oyuncu, 2012 yılında Rus ekibi Terek Grozny'ye 3.2 milyon karşılığında transfer oldu.

Rus ekibinin değişilmez isimlerinden olan başarılı oyuncu, çıktığı 108 maçta 19 gol, 7 asist kaydetti.

Özellikle 2015/2016 sezonunda 31 maçta 9, 1 asistlik performans sergileyen Rybus, bedelsiz bir şekilde Lyon'un yolunu tuttu.

Fransa'da 1 sezon kalan sol bek, 2017 yılında Rusya'ya döndü ve 1.75 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Moskova'da toplam 68 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, rakip filelere 2 gol bırakırken 4 de asist yaptı.

Rus ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Rybus'un ismi daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Kulüp kariyerinde toplam 235 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 26 gol kaydetti.

Polonya A Milli Takım'ında ise 38 maça çıkan Rybus, 1 gol atma başarısı gösterdi.