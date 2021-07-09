İngiliz devi Manchester City, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Fransız basını Foot Mercato'nun haberine göre, lacivert beyazlıların teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın golcüsü Antoine Griezmann ile temasa geçti. Deneyimli teknik adamın Fransız golcü ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Haberde mali açıdan sıkıntılar yaşayan ve yıldız futbolcuyla yeni sözleşme imzalamanın yolllarını arayan Katalan ekibinin transfere izin verebileceği iddia edildi.









Bonservis bedeli 60 milyon euro

Atletico Madrid'den 2019 yılında 120 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Barcelona'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli şu anda 60 milyon euro.