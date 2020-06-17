Dünyanın tartışmasız 1 numaralı ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Ligi’nde futbol , bu akşam yeniden başlıyor. Salgın sebebiyle geçtiğimiz Mart ayının başında duran Premier Lig, 3 ay sonra yeniden başlayacak. Ada futbolu, harika bir kapışmayla kapılarını açacak. Şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılan 82 puanlı Liverpool’un 25 puan gerisindeki ikinci Manchester City, 40 puanla 9. sırada bulunan Mesut Özil’li Arsenal’i ağırlayacak. Arsenal’in hocası Mikel Arteta da, City’de yardımcılığını yaptığı Pep Guardiola’ya rakip olacak. City’de eksik oyuncu bulunmazken, konuk takımda Chambers ve Lucas Torreira sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Machester City - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Etihad Stadı'nda saat 22:15'te başlayacak mücadele S SPORT'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Machester City - Arsenal muhtemel 11'ler...

M.City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy, İlkay, Rodrigo, De Brüyne, Sterling, Mahrez, Agüero

Arsenal: Leno, Bellerin, Sokratis, Luiz, Saka, Ceballos, Xhaka, Pepe, Mesut, Aubameyang, Lacazette

Gecenin diğer karşılaşmasında da 20.00’de Aston Villa, taraftarı önünde Sheffield United’ı konuk edecek. Çağlar’ın maçı cumartesi Her iki mücadele de S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Ligde yarın maç olmayacak ama heyecan 19 Haziran Cuma günü 20.00’de Norwich-Southampton ve 22.15’teki Tottenham-Manchester United maçlarıyla sürecek. Çağlar Söyüncü’lü Leicester da, cumartesi günü 14.30’da Watford’un sahasına çıkacak. 3 maç kazanması halinde 30 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna uzanacak Liverpool, salgın sonrası ilk sınavına derbiyle çıkacak. Kırmızılar, Cenk Tosun’un takımı Everton’la kozlarını 21 Haziran Pazar günü saat 21.00’de deplasmanda paylaşacak. Öte yandan Premier Lig’in bir altı olan Championship de kapılarını 20 Haziran’da açacak.