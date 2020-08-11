MACFit ve Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı sporun gücüne güç katacak

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri MACFit markası ile Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü, en başarılı branşlarından olan Erkek Hentbol Takımı için yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda MACFit, siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve oyuncularının, Türkiye’nin 12 ilindeki kulüpleriyle antrenmanlarına ev sahipliği yaparak, deplasmanda olduğu süre boyunca da eksiksiz çalışmalarını sürdürmelerine destek olacak. Hentbol Süper Ligi'nde toplam 15 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, bu sezon MACFit desteğiyle yeni başarılar için parkeye çıkacak.

Beşiktaş'a sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz

Mars Sportif CEO'su Can İkinci, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada ''Mars Sportif olarak Türkiye'nin en büyük camialarından Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başarılı branşlarından olan Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'na MACFit markamızla destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri olarak 10 yılı aşkın süredir MAC, MACFit ve NUSPA markalarımızla hizmet veriyoruz. Türk sporunu daha ileriye taşımak için çabalayan sporcularımızın yanındayız. Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden, gözü hep zirvede olan Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı’yla yaptığımız bu iş birliği bizim için çok değerli. Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı ve MACFit’in oluşturduğu birlikteliğin, spor dünyasında büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz'' dedi.