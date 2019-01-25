Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti.

Maçın büyük bir bölümünü üstün götürmeyi başaran Macccabi Tel Aviv, karşılaşmadan 84-75 galip ayrılmayı başardı.

EuroLeague'de ilk 9 maçından sadece 1'ini kazanabilen Maccabi Tel Aviv, sonrasında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet almayı başardı.

Koç değişimi sonrası çıkışa geçen Maccabi, Panathinaikos galibiyetiyle de üst üste 4. maçından galibiyetle ayrılmış oldu. İsrail ekibi bu süreçte Buducnost, Barcelona ve Panathinaikos'u iç sahada mağlup ederken CSKA Moskova'yı da deplasmanda geçmeyi başardı.

Bu sezon deplasmanlarda sadece 1 galibiyet alabilen Panathinaikos ise yine kazanamadı ve toplamda da 20. maçında 12. yenilgisini aldı.

Geçtiğimiz sezon ligimizde Banvit forması giyen Angelo Caloiaro, Maccabi Tel Aviv adına ürettiği 20 sayı, 11 ribaunt ile yıldızlaşırken Scottie Wilbekin de 13 sayıyla ona katkı sağladı.

Panathinaikos'ta Matt Lojeski ve Nick Calathes 14'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurlarken DeShaun Thomas da 12 sayı, 8 ribaunt ile oynadı.