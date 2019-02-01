Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde İspanya temsilcisi Baskonia, İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti.

Maça iyi başlayan Baskonia; ilk çeyreği 26-18, ilk yarıyı da 54-41 önde tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda farkı açarak koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 97-83 galip ayrıldı.

Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Baskonia, toplamda da 21. maçında 10. kez galip gelmeyi başardı.

Son 4 maçını kazanan Maccabi Tel Aviv ise bu yenilgiyle serisini sonlandırırken toplamda da 21. maçında 12. yenilgisini aldı.

Baskonia'da Johannes Voigtmann 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Darrun Hilliard 19, Luca Vildoza 16 sayı üretti.

Maccabi Tel Aviv'de Scottie Wilbekin 19 sayıyla takımının en skoreri olurken Johnny O'Bryant 15, Tarik Black 10 sayıyla oynadı.