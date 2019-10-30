Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.

Basketbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta Galatasaray'a farklı mağlup olan ve bu sezon EuroLeague'de istediği ritmi bulamayan Fenerbahçe, kötü gidişini Maccabi FOX karşısında bitirmek istiyor.

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Karşılaşmaya Wolters ile etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 5:36 kala 8-2'lik üstünlüğü yakaladı. İki takımın da hücumda skor üretmekte çok zorlandığı ilk çeyrek de 12-6'lık ev sahibi üstünlüğü ile sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 12-6

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, Omri Casspi ve Othello Hunter ile sayılar bularak ilk 5 dakikalık bölümde skoru 30-12'ye getirdi. Hücumda De Colo'nun çabalarına rağmen takım halinde bir etkinlik yaratamayan temsilcimiz, reaksiyon gösteremeyerek ilk yarıyı da 41-21 geride tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 41-21

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan ev sahibi ekip, 6:22 kala skoru 47-24'e getirdi. Sonrasında Derrick Williams ile dış şut isabetleri bulan konuk ekip, 4:05 kala skoru 47-35 yaptı. Temsilcimiz, 56 saniye kala skoru 49-41'e getirdi. Ev sahibi ekip, çeyreği de 52-41 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 52-41

Maccabi FOX - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Tel Aviv’deki Menora Mivtachim Arena’daki karşılaşma, TSİ 22.05’te başladı. beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Avrupa Ligi’nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul’da Baskonia karşısında elde etti.

Maccabi FOX ise ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa’da 514. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 514. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 513 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 217 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi’nde ise 311 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 126 kez mağlup oldu.