Euroleague’de canlı bahis heyecanı Misli.com’da yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun İsrail’de Maccabi Tel Aviv ile yapacağı mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz.

Maccabi Tel Aviv – Fenerbahçe Beko maçına bahis yapmak için aşağıdaki görseli tıklayın

Euroleague’de bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler Türkiye Süper Ligi’nde ise ezeli rakibi Galatasaray’a kaybederek ligdeki ilk yenilgisini de aldı. Flaş transferler ile sezona umutlu başlayan Fenerbahçe bir an önce çıkışa geçerek iddiasını ortaya koymak istiyor.

Ev sahibi Maccabi Tel Aviv ise bu maça kadar Euroleague’de oynadığı iki maçı da kazanırken, aynı başarıyı dışarıda gösteremedi; ancak kaybedilen Khimki ve Real Madrid maçlarında az farklar vardı. İsrail temsilcisi geçen sezon oynadığı iki maçta da Fenerbahçe’ye kaybetti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe Beko Eurolague’de bu sezon çıktığı 3 deplasmanı da kaybetti.

- Maccabi Tel Aviv evinde çıktığı 2 Euroleague maçını da kazandı.

- Fenerbahçe Beko bu sezon çıktığı 4 Euroleague maçının 3’ünde 80 sayı üzeri yedi.

- Maccabi Tel Aviv Euroleague’de bu sezon çıktığı 4 maçın 3’ünde 80 ve üzeri sayı buldu.

KİM NE OYNUYOR?

Temsilcimizin oynayacağı kritik karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyeleri Fenerbahçe’ye güveniyor. Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %32’si Sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL UZMANI CAN ÖZAY’IN YORUMU

Giannis Sfairopoulos yönetiminde geçen sezondan daha derli toplu bir basketbol oynayan Maccabi Tel Aviv özellikle evinde seyircilerin de desteği ile bileği bükülmesi oldukça zor bir rakip. Fakat Scottie Wilbekin’a yapılacak sert bir baskı ile hücum organizasyonları yavaşlatmak da mümkün ki Fenerbahçe bu baskıyı ve önlemleri alabilecek bir coaching ekibine sahip. Omri Casspi şutör forvet ve Tarick Black pota altında fiziksel üstünlük kurmasıyla, uzunlar iç dış dengesinde birbirine alan açmakta çok başarılı. Fenerbahçe ise sezona kötü bir başlangıç yaptığı gibi hafta sonunda da ezeli rakipleri Galatasaray’a farklı kaybettiler. De-Colo’nun takımı hücumda tek adam olarak taşıması oldukça kötü bir gösterge. Skor dağılımı daha dengeli olmak zorunda. Her şeye rağmen Zeljko Obradovic takımını tepki maçına hazırlayacaktır. 150 sayı veya üzeri iyi bir tercih olabilir. Böylelikle taraf bahsinden kaçılabilir.



