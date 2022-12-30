Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maç sonucu: 80-72

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Maccabi Tel Aviv, son çeyrek performansıyla temsilcimizi 80-72 mağlup etti.

23-7'lik son çeyrek

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv deplasmanında son çeyreğe 57-65 ile önde girmeyi başarmıştı. Fakat son çeyrekte ev sahibi ekibin yakaladığı 23-7'lik skor üstünlüğü galibiyeti 80-72 ile İsrail temsilcisine getirdi.

İç sahada üst üste 3. galibiyetini alan Maccabi Tel Aviv, 16 maç sonunda 9 galibiyete ulaştı. Üst üste 2. deplasman yenilgisini alan Anadolu Efes ise 16 maç sonunda 8 galibiyette kaldı.

Larkin ilk maçına çıktı

Anadolu Efes'te Shane Larkin, Maccabi Tel Aviv maçıyla birlikte bu sezon EuroLeague'deki ilk karşılaşmasına çıktı. Sakatlıktan dönen yıldız oyuncu, sadece 3 saha içi atış kullandığı maçı 4 sayı ile tamamladı.

Anadolu Efes'in en skorer ismi 20 sayıyla Will Clyburn olurken Rodrigue Beaubois 14, Vasilije Micic 13 sayıyla oynadı. Maccabi Tel Aviv'de ise Lorenzo Brown, 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken John DiBartolomeo da 12 sayıyla maçı tamamladı.