Maccabi Tel Aviv - ALBA Berlin maç sonucu: 80-73

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, sahasında konuk ettiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 80-73'lik skorla geçti. Maça iyi başlayan ve ilk çeyrekte 10 sayılık üstünlüğü yakalayan ALBA, ikinci çeyrekte ev sahibinin 30-12'lik çeyrek skoru sonucunda ilk yarıyı 49-41 geride kapattı. Çok daha düşük skorlu geçen ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Maccabi Tel Aviv, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Angelo Caloiaro, Maccabi adına ürettiği en skorer isim olurken ev sahibi ekipte Chris Jones ve Othello Hunter da 12'şer sayıyla oynadılar.

Konuk ekip ALBA Berlin'de ise Markus Eriksson 18 sayıyla oynarken yeni transfer Simone Fontecchio da 16 sayı, 8 ribaunt ile mücadele etti.







