Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes'in, İsrail'deki seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenen Maccabi Playtika Tel Aviv müsabakası 16 Mart Salı günü TSİ 20.30'da oynanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'in 23'üncü haftasının takviminde yer alan ve İsrail'deki seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenen Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes karşılaşmasının tarihi EuroLeague tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada, ertelenen müsabakanın 16 Mart Salı günü TSİ 20.30'da Menora Mivtachim Arena'da oynanacağı belirtildi.

DHA







