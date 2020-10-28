Maccabi Playtika ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İki takımda ilk 5 haftayı 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile kapattı. Fenerbahçe Beko deplasmanda oynayacağı bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Son EuroLeague karşılaşmasında Khimki Moskova’yı deplasmanda bir uzatma bölümünden sonra 87-89 yenen Maccabi ise çıkışını sürdürmek istiyor.

Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

29 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 22.05’te Menora Mivtachim Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Turkish Airlines EuroLeague’de 22 Ekim Perşembe günü Panathinaikos’a konuk olan temsilcimiz, rakibine 82-68 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Lorenzo Brown’un 17, Ahmet Düverioğlu’nun ise 15 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de ilk 5 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 25 Ekim Pazar günü Aliağa Petkim Spor’u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 93-70 yenerek beşte beş yaptı. Sarı-lacivertlilerde Ahmet Düverioğlu 14, Edgaras Ulanovas 13, Lorenzo Brown ise 12 sayı buldu. Sarı-Lacivertli takımda bel bölgesinde sakatlığı bulunan Danilo Barthel bu mücadelede forma giyemeyecek.

Maccabi Playtika’da son durum

Maccabi Playtika, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet aldı. İsrail temssilcisi, son EuroLeague karşılaşmasında Khimki Moskova’yı deplasmanda bir uzatma bölümünden sonra 87-89 yendi. Bu mücadelede Tyler Dorsey 26, Ante Zizic 16, Angelo Caloiaro ise 15 sayı buldu. Angelo Caloiaro, Scottie Wilbekin ve Ante Zizic, Maccabi’nin bu sezon oynadığı tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı. Eidan Alber, Yonatan Atias ve Dori Sahar ise henüz EuroLeague’de forma giymedi.