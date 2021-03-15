Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail’in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşacak. Euroleague'de oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan Ergin Ataman'ın ekibi, serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Euroleague’de 29. haftanın ardından 1 maçı eksik Anadolu Efes 18 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 4., 2 maçı eksik Maccabi Playtika Tel Aviv ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 91-89 kazanmıştı.

Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Mart Salı günü Menora Mivtachim Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde olacak.

Anadolu Efes ile Maccabi Playtika Tel Aviv Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşılaşırken, temcilcimiz 17 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Efes, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada Efes, 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.

Avrupa’da 715. randevu

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 715. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 714 karşılaşmada 406 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Euroleague’de ise 467. maçını yapacak. Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 466 karşılaşmada 249 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.