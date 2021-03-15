Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail’in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşıyor. Euroleague'de oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan Ergin Ataman'ın ekibi, serisini sürdürmek istiyor. Euroleague’de 29. haftanın ardından 1 maçı eksik Anadolu Efes 18 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 4., 2 maçı eksik Maccabi Playtika Tel Aviv ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 91-89 kazanmıştı.

MAÇ BAŞLADI

Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Menora Mivtachim Arena’da oynanan olan karşılaşma TSİ 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.

Anadolu Efes ile Maccabi Playtika Tel Aviv Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşılaşırken, temcilcimiz 17 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Efes, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada Efes, 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.