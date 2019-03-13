THY Euroleague'in 26. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 25 haftada Efes, 16 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Maccabi ise 12 galibiyet, 13 mağlubiyet ve averajla 9. sırada bulunuyor.

Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes, 14 Mart Perşembe günü TSİ 22.05'de deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşılaşacak. Bu mücadele beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

16. randevu

Anadolu Efes ile Maccabi FOX Tel Aviv, THY Euroleague'de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 7 kez parkeden galip ayrılırken, İsrail temsilcisi ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Efes, 90-77 kazanmıştı.

Euroleague'de 200. galibiyet için

Efes, Maccabi maçı ile birlikte Avrupa'da 647. kez mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 356 galibiyet ve 290 yenilgi aldı. Euroleague’de ise 399. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 398 karşılaşmada 199 galibiyet elde ederken, 199 kez de mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Efes 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Maccabi ise 79.2 sayı ortalamasıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda Adrien Moerman 12.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İsrail ekibinde ise Scottie Wilbekin 13.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.