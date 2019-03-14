Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague’de bitime 5 maç kala Anadolu Efes, Play-Off’ta saha üstünlüğünü sağlayan ilk 4 sıra için evinde üst üste iki kritik zafere imza atmıştı. 4. sıra adayları arasında önce Olympiakos’u eli boş gönderen Lacivert-Beyazlılar, geçen hafta da aynı puana sahibi Barcelona’yı hem de ikili averajı alarak mağlup etmişti.

Coach Ergin Ataman ve öğrencileri, zorlu fikstür sonrası yakaladığı bu avantajı korumak adına mücadelesini sürdürüyor. Temsilcimizin bu seferki rakibi ise, 12 galibiyetle 9. sırada bulunan Play-Off biletini almak isteyen Maccabi...

İLK ÇEYREK SONUCU: 18-13

İLK YARI SONUCU: 41-39

İki takımın da hücumda sıkıntılı başladığı karşılaşmanın ilk 2 dakikalık bölümünde sayı çıkmadı. Sonrasında Wilbekin - Tarik Black ikilisiyle etkili olmayı başaran ev sahibi ekip, 6:25 kala skoru 8-2'ye getirdi. Temsilcimiz, 4:19 kala skoru 8-7 yapmayı başardı. Fakat Anadolu Efes'in Tarik Black'i durdurmaktaki sıkıntısı sürünce ilk çeyrek 18-13 sona erdi.

İkinci çeyreğin hemen başında temsilcimiz, farkı 3 sayıya kadar indirse de John DiBartolomeo'nun dış şutlarıyla etkili olan Maccabi Tel Aviv, ilk 5 dakikalık bölümü 31-22 önde geçti. Kenardan gelen Doğuş Balbay ve Tibor Pleiss ile hareketlenen temsilcimiz, farkı azaltarak 3:44 kala skoru 33-30'a getirdi. Son 1 dakikaya girilirken Anadolu Efes, skoru 38-37'e getirip hücumda öne geçme şansını kaçırdı. İlk yarı ise 41-39 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

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Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Bu akşam Menora Mivtachim Arena’da TSİ 22:05’te başlayan karşılaşma beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

16. randevu

Anadolu Efes ile Maccabi FOX Tel Aviv, Turkish Airlines EuroLeague'de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 7 kez parkeden galip ayrılırken, İsrail temsilcisi ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Efes, 90-77 kazanmıştı.

Euroleague'de 200. galibiyet için

Efes, Maccabi maçı ile birlikte Avrupa'da 647. kez mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 356 galibiyet ve 290 yenilgi aldı. Euroleague’de ise 399. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 398 karşılaşmada 199 galibiyet elde ederken, 199 kez de mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Turkish Airlines EuroLeague'de Efes 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Maccabi ise 79.2 sayı ortalamasıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda Adrien Moerman 12.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İsrail ekibinde ise Scottie Wilbekin 13.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

''Değişik savunmalara karşı akıllı oynamamız gerekiyor''

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, müsabakada akıllı oynamaları gerektiğini belirtti.

Başkent Tel Aviv’deki Menora Mivtachim Arena’da TSİ 22.05’te başlayacak müsabakayla ilgili açıklamada bulunan Ataman, "Maccabi FOX kendi sahasında çok öz güvenli ve tempolu basketbol oynayan bir takım. Scottie Wilbekin ve Michael Roll gibi çok yönlü skorer oyuncuları ve pota altında çok atletik uzunları var. Bizim bu maçı kazanmamız için oyun kontrolünü elimizde tutmamız ve karşılaşabileceğimiz değişik savunmalara karşı akıllı oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

''Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız''

Hırvat forvet Krunoslav Simon, müsabakayla ilgili, "Zorlu bir mücadele olacak. Maccabi FOX da play-off’a yükselmek için mücadele ediyor. Play-off yolunda avantaj elde etmek için tabii ki bizi yenmek isteyecekler. Bu maçın bizim için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu karşılaşmadan galip ayrılarak sıralamadaki yerimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.