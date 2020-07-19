2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın üçüncü yarışında da Mercedes-AMG Petronas zirveyi kimseye bırakmadı. Kariyerinin 90. pole pozisyonunu kazanan Lewis Hamilton, yarışı da baştan sonra kontrol edip, üst üste ikinci yarışını birinci tamamladı. Mücadeleye 2. cepten başlayan Valtteri Bottas ise startla gerilere düşse de damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçti. Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Hamilton, ıslak zemin nedeniyle erken pit stopların yapıldığı yarışta kontrolü hep elinde tuttu. Yarış boyunca ilk sırayı hiç yitirmeyen Britanyalı pilot, sezonun kendisi adına ikinci galibiyetine de ulaşıp Michael Schumacher’in bir pistte 8 yarış kazanma rekorunu da egale etti. İkinci cepten başladığı yarışın startıyla 7. basamağa kadar gerileyen Bottas, adım adım yukarı tırmanmaya başardı. Son ana kadar ikinci sırayı kovalayan Fin pilot, mücadeleyi üçüncü sırada noktaladı.

Lewis Hamilton pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi

Avusturya Grand Prix’si sonrasında Lewis Hamilton 63 puanla pilotlar sıralamasında liderliğe yükselirken Valtteri Bottas da 58 puanla ikinci basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 121 puanla markalar sıralamasında rahatlıkla ilk sıradaki yerini korudu. Sezonun dördüncü yarışı 2 Ağustos’ta Britanya’da koşulacak.



