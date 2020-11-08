Hırvatistan Ligi'nde Osijek forması giyen orta saha oyuncusu takımının Hajduk Split ile oynadığı son lig maçında da izolasyonda olduğu gerekçesiyle forma giyemedi. Testi pozitif çıkan Kleinheisler; Macaristan'ın EURO 2020 Elemeleri Play-off finalinde İzlanda ile UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Türkiye ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayacak.

DHA