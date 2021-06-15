Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcusu Portekizli Cristiano Ronaldo...

Penaltı vuruşuyla Macaristan ağlarını biri penaltıdan olmak üzere 2 kez havalandırmayı başaran 36 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda gol sayısını 11'e çıkararak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.









Platini'yi geçti

Ronaldo, turnuvada 9 gol atan Fransız futbolcu Michel Platini ile zirveyi paylaşıyordu. Öte yandan Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yenmesiyle yıldız futbolcu, turnuva tarihinin de en fazla galibiyet gören futbolcusu oldu.