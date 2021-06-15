Macaristan'a gol atan Ronaldo tarihe geçti
EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ağlarını biri penaltıdan olmak üzere 2 kez sarsan Portekizli Cristiano Ronaldo, turnuvadaki gol sayısını 11'e çıkardı ve turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcu oldu. Ronaldo aynı zamanda yer aldığı 5 turnuvada da gol atmış oldu ve en fazla galibiyet gören futbolcu unvanını da eline geçirdi.
Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcusu Portekizli Cristiano Ronaldo...
Penaltı vuruşuyla Macaristan ağlarını biri penaltıdan olmak üzere 2 kez havalandırmayı başaran 36 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda gol sayısını 11'e çıkararak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.
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Platini'yi geçti
Ronaldo, turnuvada 9 gol atan Fransız futbolcu Michel Platini ile zirveyi paylaşıyordu. Öte yandan Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yenmesiyle yıldız futbolcu, turnuva tarihinin de en fazla galibiyet gören futbolcusu oldu.