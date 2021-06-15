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Macaristan'a gol atan Ronaldo tarihe geçti

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ağlarını biri penaltıdan olmak üzere 2 kez sarsan Portekizli Cristiano Ronaldo, turnuvadaki gol sayısını 11'e çıkardı ve turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcu oldu. Ronaldo aynı zamanda yer aldığı 5 turnuvada da gol atmış oldu ve en fazla galibiyet gören futbolcu unvanını da eline geçirdi.

15 Haziran 2021, Salı 20:55 Son Güncelleme:
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Macaristan'a gol atan Ronaldo tarihe geçti

Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcusu Portekizli Cristiano Ronaldo...

Penaltı vuruşuyla Macaristan ağlarını biri penaltıdan olmak üzere 2 kez havalandırmayı başaran 36 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda gol sayısını 11'e çıkararak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı. 


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Platini'yi geçti 

Ronaldo, turnuvada 9 gol atan Fransız futbolcu Michel Platini ile zirveyi paylaşıyordu. Öte yandan Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yenmesiyle yıldız futbolcu, turnuva tarihinin de en fazla galibiyet gören futbolcusu oldu.

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