Macaristan - Türkiye ( CANLI )

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta son maçını deplasmanda Macaristan ile yapıyor. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya’yı konuk ediyor. Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Milli takımın, Macaristan’ı mağlup etmesi ve Rusya’nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi’ne yükselme şansı bulunuyor. Milli Takım kaybeder, Sırbistan kazanırsa bu kez son sırada yer alma ihtimali mevcut. Final gibi bir karşılaşma...





MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA





Macaristan - Türkiye maçı ilk 11'leri belli oldu

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

Türkiye: Mert, Nazım Sangare, Merih, Ozan Kabak, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Cenk Tosun





İlgili Haberler Burak Yılmaz Macaristan kadrosunda yok





MAÇ BAŞLADI













Maçtan notlar

2020 yılındaki 8. maç

A Milli Takım, 2020 yılındaki sekizinci maçını Macaristan ile Budapeşte’de oynayacak. Ay-yıldızlı ekip bu yıl oynadığı 7 maçta, 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Türkiye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül’de çıktı. UEFA Uluslar Ligi’nde Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 Eylül’de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Özel maç, 3-3’lük eşitlikle tamamlandı. A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Millilerin, Sırbistan ile İstanbul’da karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçı 2-2, Hırvatistan ile oynadığı özel maç ise 3-3 berabere sona erdi. Ay-yıldızlı ekip son maçında ise Rusya’yı 3-2 yenerek bu yılki ilk galibiyetini elde etti.

Türkiye ile Macaristan 14. kez

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7’si resmi ve 6’sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan’ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4’ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye’nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.



