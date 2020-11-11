2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Türkiye'nin rakiplerinden olan Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktör Marco Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 56 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Macaristan Futbol Federasyonu'nun Telki kasabasındaki tesislerinde oyuncu ve diğer personelden izole biçimde kampa devam ettiği öğrenildi.

Rusya'nın 8 puanla lider olduğu grupta 7 puanla ikinci durumdaki Macaristan 15 Kasım Pazar günü Sırbistan ile 18 Kasım Çarşamba günü de Türkiye ile evinde karşı karşıya gelecek.

DHA