2018’de takımın başına geçen ve Szalai’ye ilk kez A Milli formayı veren isim olan Rossi, hem futbolcusu hem de Uluslar Ligi B Ligi’nde iki kez yenmeyi başardıkları Türkiye hakkında çok özel açıklamalar yaptı. İşte İtalyan hocanın yorumları: “Szalai’yi, Milli Takım’da üçlü defansın solunda oynatıyorum. Ancak 4’lü savunmada da (Apollon’da böyle oynuyordu.) sol stoper olarak çok iyi bir performans gösteriyor. Bu açıdan sorun yaşamaz”

‘Umarım çok fazla oynar’

“Modern futbolda stoperlerin de kaleciler gibi ayaklarının iyi olması gerek. Szalai, sadece iyi bir savunmacı değil aynı zamanda ayağı da iyi bir oyuncu. 1.92 cm. boyunda olmasına rağmen sol ayağı iyi ve zamanlama konusunda başarılı. O, komple bir defans oyuncusu. Transfer mevzusu gündeme geldiğinde 1 ay önce konuştuk ve pozitif bir kulüp olarak gördüğüm Fenerbahçe’ye gitmesini söyledim. Bence doğru bir karar verdi. Elbette Fenerbahçe’de alacağı süre bizim için çok önemli. Umarım çok fazla süre alır.”

‘Çok mütevazı ve çalışkan’

“İlk maçını 2019’da Uruguay karşısında oynadı ve beni çok etkiledi. Sonraki dönemde ona daha fazla forma şansı vermeye (Şu ana kadar 8 maç) başladım. Kesinlikle karakter olarak harika bir oyuncu. Çevresini motive eder ve öğrenmeye hep açıktır. Gelişimini adım adım izliyorum. Çok mütevazı ve aynı zamanda çok çalışkan. Szalai, 11’imdeki ideal oyuncular arasında yer alıyor. Şu an 22 yaşında ve önümümüzdeki 2 yılı çok iyi planlaması gerek. Savunma ve gelişim üzerine çalışmalı, hücum oyununda daha efektif olmalı.”

‘Önemli bir iş yaptılar’

“Fenerbahçe onu transfer ederek kesinlikle önemli bir iş yaptı. Süper Lig’i, Kasımpaşa’da oynayan Kevin Varga sebebiyle daha da yakından takip ediyoruz. Mücadeleci bir futbol var ve bu Szalai’nin gelişimi adına önemli. O hiçbir zaman ikili mücadelelerden kaçmaz, rekabeti sever ve tam bir savaşcıdır. Kulübün, kasasından çok büyük bir para çıkarmadan (Macar basını 2 milyon Euro diye yazdı.) onu aldığını düşünüyorum. Fenerbahçe, elbette ligde şampiyonluk isteyen bir kulüp ve bunu başarır, Avrupa Kupaları’na da katılırsa, bu Szalai için de çok değerli olur. Buna yürekten inanıyorum ki; Szalai için bahsettiğim bu iki yılın sonunda kulüp, onu çok ama çok daha fazla paraya Avrupa’nın dev kulüplerinden birine satarak, yaptığı bu yatırımın karşılığını her anlamda fazlasıyla alır.”

‘Umarım Mesut’tan çok şey öğrenir’

“Fenerbahçe’nin kadrosunda Luiz Gustavo gibi birçok önemli futbolcu var. Son olarak da Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını kadrolarına kattılar. Mesut, harika bir oyuncu ve dünya markası. Umarım Szalai de yeni takımında Mesut’tan çok şey öğrenir ve daha da iyi bir futbolcu olur.”

‘Çok iyi oyuncular var’

Türk Milli Takımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Teknik olarak ve özellikle bireysel anlamda çok yetenekli oyunculara sahipsiniz. Merih, Hakan Çalhanoğlu, Ozan gibi... Burak Yılmaz ise hem harika bir oyuncu hem de takımın lideri. Uluslar Ligi’ndeki ilk maçımızda (0-1) Türkiye’yi yenmemizin ana nedeni; birçok oyuncunuzun liginiz başlamadığı için fizik olarak hazır olmamasıydı. Evimizde 2-0 kazandığımız son maçta ise Türk oyuncuları maçı kazanmak adına motive göremedim.”

‘Türkiye grupta 2. olur’

Türkiye’nin, EURO 2020’deki şansını nasıl görüyorsunuz?

“Grubunuzda ülkem İtalya, Galler ve İsviçre var. Türkiye’nin ilk maçında İtalya’yı yenmesi için rakibine göre çok daha birlikte hareket etmesi ve her oyuncunun, takım için elinden gelenin en iyisini yapması gerek. Türkiye’nin bu turnuvada çok iyi bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Grupta İtalya’yı 1’e, Türkiye’yi de 2. sıraya koyuyorum.”

‘Kağıt üzerinde şansımız yok’

Macaristan, 2020’de ne yapar? Rakipleriniz Fransa, Almanya ve Portekiz!

“Şu an Mart’taki 2022 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki Polonya maçını düşünüyorum. Ayrıca o grupta İngiltere de var. Bizim takvim fazlasıyla dolu! EURO 2020’ye gelirsek; kağıt üzerinde onlara karşı şansımız yok. 2 maçımızın evimizde olması avantaj. Sahaya çıkıp, Macaristan halkının bizimle gurur duymasını sağlayacağız.”

‘Başarı için iki şey gerekli’

Macaristan’ın bu yükselişinin ana sebepleri nelerdir?

“Birçok farklı sistem denedik ve 3-5-2’de karar kıldık. Ancak taktik, başarının anahtarı değil. Başarı için takım motivasyonu ve her oyuncunun takım arkadaşı için fedakârlık yapması, herkesin aynı seviyede organizasyonun içinde olup, sorumluluklarını yerine getirmesi çok önemli. Bunun içine taktik disiplin ve yetenekleri de katınca, istediğinizi alıyorsunuz.”

Çağrı Davran







