Macaristan - Sırbistan canlı | Macaristan Sırbistan maç kaç kaç?
A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Gözler şimdi Macaristan ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmaya çevrildi. Sırbistan Macaristan'ı deplasmanda yenerse A Milli Takım için büyük avantaj olacak. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Macaristan - Sırbistan maçı başladı. A Milli Takım ise UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Gözler şimdi Macaristan ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmaya çevrildi. Sırbistan Macaristan'ı deplasmanda yenerse A Milli Takım için büyük avantaj olacak.
İlk yarı 1-1 sona erdi!
Sırbistan mücadeleye hızlı başlamıştı. 17. dakikada Radonjic'in golü ile 1-0 öne geçselerde Kalmar, 39. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
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Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Türkiye puan durumu - Türkiye kaçıncı sırada?
Uluslar Ligi B Ligi Grup 3
1.Rusya - 8 puan
2. Macaristan - 7 puan (1maç eksik)
3. TÜRKİYE - 6 puan
4.Sırbistan - 2 puan (1maç eksik)