Macaristan - Sırbistan canlı | Macaristan Sırbistan maç kaç kaç?

Macaristan - Sırbistan maçı başladı. A Milli Takım ise UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Gözler şimdi Macaristan ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmaya çevrildi. Sırbistan Macaristan'ı deplasmanda yenerse A Milli Takım için büyük avantaj olacak.

İlk yarı 1-1 sona erdi!

Sırbistan mücadeleye hızlı başlamıştı. 17. dakikada Radonjic'in golü ile 1-0 öne geçselerde Kalmar, 39. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye puan durumu - Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslar Ligi B Ligi Grup 3

1.Rusya - 8 puan

2. Macaristan - 7 puan (1maç eksik)

3. TÜRKİYE - 6 puan

4.Sırbistan - 2 puan (1maç eksik)