Macaristan - Portekiz maçında tribünde 67 bin seyirci!

Euro 2020 F Grubu maçında Portekiz, Macaristan'ı Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta 3-0 yenmeyi başardı. Puskas Arena'da oynanan bu karşılaşma Cristiano Ronaldo'nun üç farklı rekora imza attığı bir maç olmasının yanında pandemi dönemi açısından da büyük önem kazandı.





67 bin seyirci

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre seyircisiz oynanan spor müsabakalarında son dönemde bu önlem hafiflemişti. İlerleyen aşı çalışmaları ile birlikte seyirciye belli oranda izin verilmiş, Euro 2020 açılış maçında da İtalya - Türkiye maçına 16 bin civarında taraftar alınmıştı. Fakat Macaristan - Portekiz maçı Puskas Arena'nın tam kapasite ile seyirci aldığı bir maç oldu. Yaklaşık 67 bin seyircinin izlediği maç, Avrupa kıtası adına pandemi sonrası muhtemelen en çok seyirci gelen futbol maçı oldu





İşte Euro 2020 stadyum seyirci kapasiteleri

Johan Cruyff Arena, Amsterdam (12,000)

Olympic Stadium, Bakü (34,000)

Arena Nationala, Bükreş (13,000)

Puskas Arena, Budapeşte (67,000)

Parken Stadium, Kopenhag (12,000)

Hampden Park, Glasgow (13,000)

Allianz Arena, Münih (14,500)

Wembley Stadium, Londra (22,500)

Stadio Olimpico, Roma (17,500)

La Cartuja, Sevilla (13,165)

Krestovsky Stadium, Saint Petersburg (34,000)