Macaristan - İtalya maçı iddaa oranları

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta ilk 5 maç sonunda 10 puan toplayarak zirvede yer alan Macaristan, bu 5 maç içinde tek yenilgisini de Dino Manuzzi'de İtalya'ya karşı almıştı. Roland Sallai dışında ana plandaki isimler kadroda. Sallai bir önceki maçta Almanya karşısında da oynamamıştı. Peter Gulacsi'nin önünde "Adam Lang, Willi Orban & Attila Szalai" üçlüsü ile oynayacaklar. Bu üçlü Almanya maçında 13 uzaklaştırma, 6 pas arası ile oynadı. Gulacsi de 3 kurtarış yaptı. Orta alanda Andras Schafer çok değerli, takımın en çok efor sarf eden isimlerinden biri... İnce işleri Dominik Szoboszlai yapıyor, hem arkadaşlarına duvar/perde görevi gören hem de kritik gollere imza atan isim ise Adam Szalai. Takımın ağabeyi/kaptanı Adam Szalai bu maç sonrasında milli takımı bırakacağını açıkladı.

MACARİSTAN - İTALYA MAÇI İDDAA ORANLARI!

Macaristan'ın 2 puan gerisinde olan İtalya'nın grup lideri olabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor! Fakat İtalyanlar oldukça eksik... Ciro Immobile, Federico Chiesa ve Domenico Berardi sakat. Andrea Belotti ve Federico Bernardeschi tercih edilmedi; Lorenzo Insigne'nin de eşi 6 aylık hamile iken düşük yaptı ve hiç çağrı almadı. Hücumda bu kadar eksik varken İngiltere maçında sahneye Giacomo Raspadori çıktı ve liderlik umutlarını sürdürdü... Orta alanda da çok eksik var! Marco Verratti, Sandro Tonali, Manuel Locatelli ve Lorenzo Pellegrini deplasman kafilesinde yer almadı. TD Roberto Mancini; "Barella & Jorginho" yanında Tommaso Pobega ya da Bryan Cristante tercih edecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Macaristan'ın iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 9 gol)

- İtalya deplasmanda oynadığı son 4 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (3-2 Türkiye, Konya)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu! %35'lik kesim Budapeşte'de oynanacak kritik maçta Gök Mavilileri galibiyete yakın görüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.