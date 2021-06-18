'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nun en büyük favorisi Fransa, ilk maçında Almanya'yı mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Macaristan ise Portekiz'e 3-0 kaybederek ağır bir yara aldı. Yıldızlar topluluğu Fransızlar, Attila Szalai'li Macarlar'ı yenerse, Son 16 Turu biletini kapacaklar.

EURO 2020 TÜM SON DAKİKA GELİŞMELERİ İÇİN TIKLAYIN

Macaristan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Puskas Arena'da oynanacak Macaristan - Fransa maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. TSİ 16.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Macaristan - Fransa muhtemel 11'ler:

Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Adam Nagy, Lovrencsics, Kleinheisler, Schafer, Fiola, Adam Szalai, Sallai

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe







