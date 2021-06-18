Macaristan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 F Grubu'nun en büyük favorisi Fransa, 2. maçında Attila Szalai'li Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Almanya galibiyetiyle EURO 2020'ye başlayan Fransa, kazanması halinde Son 16 biletini kapacak. Peki, Macaristan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar ve muhtemel 11'ler haberimizde.
'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nun en büyük favorisi Fransa, ilk maçında Almanya'yı mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Macaristan ise Portekiz'e 3-0 kaybederek ağır bir yara aldı. Yıldızlar topluluğu Fransızlar, Attila Szalai'li Macarlar'ı yenerse, Son 16 Turu biletini kapacaklar.
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Macaristan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Puskas Arena'da oynanacak Macaristan - Fransa maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. TSİ 16.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Macaristan - Fransa muhtemel 11'ler:
Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Adam Nagy, Lovrencsics, Kleinheisler, Schafer, Fiola, Adam Szalai, Sallai
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe