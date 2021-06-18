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Macaristan - Fransa maçı canlı

EURO 2020 F Grubu'nun en büyük favorisi Fransa, 2. maçında Attila Szalai'li Macaristan'la kozlarını paylaşıyor. Almanya galibiyetiyle EURO 2020'ye başlayan Fransa, kazanması halinde Son 16 biletini kapacak. Maç başladı...

18 Haziran 2021, Cuma 23:45 Son Güncelleme:
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Macaristan - Fransa maçı canlı

'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nun en büyük favorisi Fransa, ilk maçında Almanya'yı mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Macaristan ise Portekiz'e 3-0 kaybederek ağır bir yara aldı. Yıldızlar topluluğu Fransızlar, Attila Szalai'li Macarlar'ı yenerse, Son 16 Turu biletini kapacaklar.

MAÇ BAŞLADI!


Macaristan: Gulacsi, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nego, Nagy, Adam Szalai, Schafer, Kleinheisler, Sallai, Botka, 

Fransa: Lloris, Pavard, Kimpembe, Varane, Pogba, Griezmann, Mbappe, Kante, Rabiot, Digne, Benzema

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Macaristan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Puskas Arena'da oynanan Macaristan - Fransa maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. TSİ 16.00'da başlayan ve TRT 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

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