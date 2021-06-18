Macaristan - Fransa maçı canlı

'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nun en büyük favorisi Fransa, ilk maçında Almanya'yı mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Macaristan ise Portekiz'e 3-0 kaybederek ağır bir yara aldı. Yıldızlar topluluğu Fransızlar, Attila Szalai'li Macarlar'ı yenerse, Son 16 Turu biletini kapacaklar.

MAÇ BAŞLADI!





Macaristan: Gulacsi, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nego, Nagy, Adam Szalai, Schafer, Kleinheisler, Sallai, Botka,

Fransa: Lloris, Pavard, Kimpembe, Varane, Pogba, Griezmann, Mbappe, Kante, Rabiot, Digne, Benzema

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Macaristan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Puskas Arena'da oynanan Macaristan - Fransa maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. TSİ 16.00'da başlayan ve TRT 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...



