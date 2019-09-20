Sarı-Lacivertliler, 4. haftanın kapanış maçında Alanya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle döndü. Ancak ev sahibi ekibin attığı ilk 2 gol öncesinde yaşananlar, tartışma yarattı. Her iki pozisyonda da kural hatası olduğu iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe dün bu konuyla ilgili federasyona resmi başvuruyu yaptı. Sarı- Lacivertliler, mücadelenin 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etti. İşte Fenerbahçe'nin söz konusu gollerle ilgili savunması...

Alanya'nın ilk golü

"Fernandes, tacı kullanılması gereken yerden oydukça uzak bir noktadan kullanmıştır. Bu esnada hakemin uyarısı olmuştur ancak taç atışı sonucu top oyun sahasına girmiştir. Hakem, tacı Fenerbahçe lehine vermesi gerekirken, Alanyaspor'un tacı tekrarlamasına izin vermiştir. Uluslararası Oyun Kuralları (IFAB) Kural 15/1'deki kurala aykırı hareket edilmiş ve pozisyon golle sonuçlanmıştır. Kural hatasının müsabaka sonucuna doğrudan etki etmesi sebebiyle tekrar edilmesi gerekmektedir."

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Alanya'nın ikinci golü

"Altay Bayındır tarafından kullanılan kale vuruşu sırasında Cisse ceza sahası içinde kalarak, her ne kadar sırtı kaleye dönük gibi gözükse de göz ucuyla topu takip etmek suretiyle takımı lehine avantaj yaratılmasına neden olmuştur. Kuralda, 'Kale vuruşu kullanılırken yeterli süre bulunmadığı için ceza sahasını terk edememiş (terk etmemiş değil, terk edememiş) rakip oyuncu varsa hakem oyunun devam etmesine karar verebilir' denilmekte. Golle sonuçlanan kural hatası olduğu gerekçesiyle müsabakanın yeniden oynatılması için TFF'ye başvuruda bulunduk."