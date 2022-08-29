Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konyaspor, stadındaki zemin çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe’yi Eskişehir’de ağırladı. Her iki takımın da birer oyuncusunun kırmızı kart gördüğü maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Yeşil Beyazlılar bu skorla ligde çıktıkları 4 maçta da kalesinde gol yüzü görmedi. Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 8 yaparken, Fenerbahçe 7 puanda kaldı.

Sarı Lacivertliler'e karşı çıktığı son 6 maçın 4'ünü kazanan Konyaspor'dan rakibine gönderme yaparak sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

Konyaspor attığı tweette "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadelerini kullandı.