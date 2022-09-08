UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Mücadeleye ise Dinamo Kiev'in sert faulleri ve oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketleri damga vururken, Teknik Direktör Jorge Jesus maçın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Bushchan'a tepki gösterdi

Portekizli çalıştırıcı 90 dakikanın sona ermesi ile orta alana giderek maçı yavaşlatmak için sık sık yerde yatan Kiev kalecisi Bushchan'a tepki gösterdi.

Jorge Jesus, Bushchan'a yönelik olarak "Yatmaya devam et" işareti yaptı.



