Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, lider Beşiktaş'ı sahasında 3-1'lik skorla geçti. Sarı kırmızılıların gollerini Babel, Falcao ve Arda Turan atarken, Beşiktaş'ın tek golü Ghezzal'den geldi. Cim Bom, kritik maçta aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışını kızıştırdı.

Mücadelenin ardından ise Sarı Kırmızılı ekip sosyal medya hesabından ezeli rakibine göndermede bulundu. Twitter hesabından Beşiktaş'ın gönderisini alıntılayan Galatasaray, "Yıldızlarımızı "sehven" gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz. Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" ifadelerini kullandı.







