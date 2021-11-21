Maç sonu Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekip derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe, Galatasaray'a göndermede bulundu.
Galatasaray 'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe , maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sarı-Kırmızılı ekibin "Oyuncu 1907 elendi" yazılı kareografisine göndermede bulundu.
Maçın ardından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe, Galatasaray taraftarlarının maç başındaki Squid Game kareografisine göndermede bulunarak. "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti." ifadelerinde bulundu.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1462482658102067200