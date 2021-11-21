Galatasaray 'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe , maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sarı-Kırmızılı ekibin "Oyuncu 1907 elendi" yazılı kareografisine göndermede bulundu.

Maçın ardından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe, Galatasaray taraftarlarının maç başındaki Squid Game kareografisine göndermede bulunarak. "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti." ifadelerinde bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:



