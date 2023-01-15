Maç sonrası dikkat çeken sözler! 'Kritik eşik geçildi'

Trabzonspor , geçen hafta Alanyaspor karşısında alınan 5-0'lık yenilgi sonrası dün Süper Lig 'in 19. haftasında Başakşehir'le kozlarını paylaştı.





Volkan Babacan'dan büyük hata

Avcı’nın takımı Trabzonspor taraftarı önünde Turuncu-Lacivertliler'i 1-0 yıkmayı başardı. 21. dakikada Anastasios Bakasetas'ın şutu kaleci Volkan Babacan'ın hatasıyla bacak arasından filelerle buluştu. Bu gol de Karadeniz devine 3 puanı ve büyük morali getiren gol oldu. 90+5'te de Stefano Okaka ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Seri devam etti

Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca Bordo-Mavililer 685 gün ve 34 maçlık Akyazı'daki yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 32 yaptı ve ligin ilk yarısının son maçında 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi. Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i ise 34 puanda kaldı.

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Fanatik yazarları Trabzon'un kritik galibiyetini değerlendirdi

Trabzonspor’un kendine gelmesi açısından son derece kritik olan Başakşehir galibiyetini Fanatik yazarları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

Yüksek konsantrasyon (Erman Özgür)

Ağır mağlubiyetten dönen Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın rotasyonu ve kendisini yalnız bırakmayan taraftarı ile ruh halini değiştirerek başladı Başakşehir maçına. Hem fiziksel direnci yüksek hem topla ilişkisi iyi rakibine karşı doğru baskılarla çok top kazanmayı başardı. Kazandığı toplarda final paslarını iyi yapabilse maçı ilk yarıdan koparabilirdi. Yine de çabuk ve dikine hücumlar, tempolu ve iyi oynayan tarafı Trabzonspor yaptı. Volkan Babacan’ın hatasında gelen Bakasetas golü ise üstün oynayan Trabzonspor için ilk yarının süsü oldu.





Uğurcan’ın geri dönüşü

İkinci yarının başında iştahı devam eden Trabzonspor maçı koparabilecek fırsatlar bulsa da Maxi Gomez ve özellikle Trezequet final pasları konusunda berbat seçimler yapınca gol gelmedi. Skor artmayınca Başakşehir de gol için iştah kazandı. Ahmet Tuba direğe, Serdar Gürler ise Uğurcan’a takıldı. Trabzonspor yine güçlü bir rakibine bir önceki haftayı unutarak yüksek konsantrasyonla galip gelmeyi başardı. İlk 60 dakikada oynadığı baskın oyunun karşılığını aldı. Maçın yıldızları ise Bakasetas, oyundan çıkana kadar Ömür ve uzun zaman sonra Uğurcan oldu.

Kritik eşik geçildi (Olcay Çakır)

Trabzonspor oyunun uzunca bir bölümünü şampiyon olduğu geçen sezondaki gibi oynadı. Tıpkı o sezona ait stresi yaşar ve yaşatır gibiydiler. Bunun bir çok sebebi zaten biliniyordu, beklenen de oldu. Hafta içinde yaşananların izleri gerek kenar yönetiminde gerekse oyuncularda hissedildi. Rakip Başakşehir’in oyununda Abdullah Avcı izleri, Trabzonspor’da da Abdullah Avcı’nın ta kendisi olunca oyun büyük bir taktik savaşa dönüştü. Kilitlendiği anlar, genişlik kazandığı anlardan daha fazlaydı karşılaşmanın. Bakasetas’ın şutuyla topa yüklediği enerjiyi kaleci Volkan’ın söndürememiş olması sonrası top kalan enerjisiyle adresine ulaştı ve Trabzonspor öne geçti. Fizik kalite olarak Başakşehir, teknik beceri olarak da Trabzonspor uzunca süre mücadeleyi ortalarda götürmeyi başardılar.





‘Buradayız’ mesajı...

Okaka ön tarafta, Ndayisimiye orta sahada Duarte de defans hattında fizik üstünlükleriyle dikkat çekti. Özellikle ilk yarısı karşılıklı kontrol, karşılıklı mücadele ile geçince Trabzonspor’un teknik kapasitesi yüksek oyuncularının savaşma arzuları onları hayli yordu. Değişikliklerle birlikte de oyunun son bölümü skor koruma ve puan odaklı geçti. Abdullah Avcı ve Trabzonspor için son derece kritik bir eşik böylece geçilmiş oldu. Siopis yine insanüstü efor, Abdülkadir Ömür hem teknik hem savaşçı ve Uğurcan Çakır’ın da kendini bulduğu bu karşılaşma takım halinde ‘buradayız’ mesajıyla doluydu. Bir de Peres’in dönüşü bile çok etkiliydi.

Kırılma anı (Safa Can Konuksever)

Başakşehir gibi ligin en dirençli ekiplerinden birine karşı kusursuza yakın ilk yarı çıkardı Trabzonspor... Tam anlamıyla büyük takım refleksi gösterdi Bordo-Mavililer. Ön tarafta baskılı, iştahlı ve sürekli golü isteyen bir oyun anlayışı vardı. Bu denli çabanın sonucunda da gol geldi. Her ne kadar Volkan Babacan’ın büyük hatası olsa da, daha net fırsatları kaçırmıştı ev sahibi. Özellikle sol taraftan yapılan kanat akınlarında doğru final pasları atılabilse, devreye rahatça 2-3 farklı girebilirdi Trabzonspor.





Golleri atamayınca...

Ev sahibi, ikinci yarıda Başakşehir’in beraberlik için yüklenmesiyle birlikte arkada verdiği geniş boşlukları kullanmaya çalıştı. Nitekim ilk 10 dakikalık bölümde 3 net fırsat yakaladı. Ancak Gomez, Bakasetas ve Trezeguet ile bunları sonuçlandıramadı. Atamayınca da maç krize girdi. Konuk ekip yüklendikçe yüklendi, Trabzonspor kalesini savundu ve başardı.

Artık istikrarı yakalamalı

Neresinden bakılırsa bakılsın, Bordo-Mavililer dün kırılma anı olabilecek bir maçı kazandı. Hem Alanya yenilgisi telafi edildi hem taraftar-takım birlikteliği sağlandı hem de yarıştan kopulmadı. Bundan sonra önemli olan oyun istikrarını yakalayabilmek ve iç saha-deplasman fark etmeksizin kazanma alışkanlığına ulaşmak. Gerisi zaten gelir...