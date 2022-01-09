Maç sırasında şoke eden olay! Ousmane Coulibaly, kalp krizi geçirdi

Katar ekiplerinden Al Wakrah'ın, Al Rayyan ile oynadığı karşılaşmada şoke eden bir olay meydana geldi.

The Sun'da yer alan habere göre Al Wakrah forması giyen Ousmane Coulibaly, maçın ilk yarısının sonlarına doğru bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen futbolcuya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi saha içerisinde gerçekleştirdi.

Futbolcunun hastaneye kaldırılmasının ardından karşılaşmanın 90 dakikası tamamlanmadı.

Olayın ardından açıklama yayınlayan lig yönetimi, futbolcunun kalp krizi geçirdiğini doğruladı ve sahada yapılan ilk müdahalenin ardından Coulibaly'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

(Fotoğraf, The Sun'dan alınmıştır)