Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'ne Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendiği maçla muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray ilk maçında Schalke 04 deplasmanında 1 puan alan Porto'yu yenerek gruplarda 2'de 2 yapmak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı takımda sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Ayrıca bu mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edecek Galatasaray taraftarı maçın yayıncısını merak ediyor. Özelikle Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda? Sorusu internette aratılıyor. İşte maçın detayları ve yayıncı kuluşla ilgili son bilgiler bu haberde...

Porto - Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? (Porto Gs)

Bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadelenin yayıncısı belli oldu. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca beIN Sports bu hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayacağını açıkladı. beIN SPORTS: "Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek."

Galatasaray - Porto Muhtemel 11'ler

Porto: Casillas, Pereira, Felipe, Militao, Telles, Danilo, Herrera, Oliveira, Otavio, Brahimi, Marega

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru (Feghouli), Belhanda, Rodrigues, Eren

beIN Sports'dan yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ediyor UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta da beIN SPORTS’ta

FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

Terim'den mecburi rotasyon

Erzurumspor maçında olduğu gibi Feghouli'nin 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca cezası nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Belhanda Porto maçında sahaya 11'de çıkacak. Onyekuru ya da Sinan Gümüş'ün forvette oynaması bekleniyor. Ayrıca Nagatomo ve Linnes Serdar ve Maicon ile birlikte savunmada görev yapacak.

Porto'da Aboubakar yok

Porto'nu ligde oynadığı Tondela maçında sakatlanan ve ameliyat olan Aboubakar ilk devreyi kapattı. Golcü futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA oynattı Aslan kazandı

Galatasaray ile Porto arasındaki maç, UEFA’ya bağlı Şampiyonlar Ligi hesabı tarafından sanal olarak oynatıldı. Buna göre Cim Bom’un maçı 2-1 kazandığı açıklandı ve bu görsel internette paylaşıldı.

50 bin kişi tribünde olacak

Porto’nun ateşli taraftarları, Galatasaray maçının biletlerini satışa çıktığı gibi tüketti. Dragao Stadı’nda 50 bin Portekizli, Cim Bom’a karşı müthiş bir atmosfer yaratmaya çalışacak.

Tasarruf için GSTV gidemedi

Döviz kurunun TL’ye karşı yüksek olması nedeniyle alınan tasarruf tedbirleri kapsamında, Galatasaray TV’nin Portekiz’e götürülmediği öğrenildi. Tercümanların da kafileye dahil edilmediği bildirildi.

Maç öncesi notlar

Aslan, Avrupa kupalarında çıktığı 136 deplasman maçının 32’sini kazanıp, 28’ini beraberlikle tamamlarken, 76 müsabakada mağlup oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki 52 deplasman karşılaşmasında 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 37 mağlubiyet yaşadı. 43 gol atan Aslan, 108 gol yedi.

Cim Bom Şampiyonlar Ligi’nde son 11 dış saha maçında kazanamadı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa’da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2’sini kazanıp, 1’ini kaybetti.

Porto, 27. sezonu oynanan Şampiyonlar Ligi’nde 23. kez sahne alıyor.

Portekiz ekibi Devler Ligi’nde 187 maça çıkarken, 79 galibiyet, 49 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı.

Porto tarihinde 7’si uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplam 73 kupa kazandı.

Mavi-Beyazlı ekibin kadrosunda bulunan Alex Telles, Vincent Aboubakar ve Fabiano Riberio daha önce Türkiye’de top koşturdu.

Galatasaray’da forma giyen Maicon ve Fernando, daha önce birlikte Porto için ter dökmüştü.