MAÇ ÖZETİ İZLE | BARCELONA 5 - 0 LEGANES
İspanya Kral Kupası'da Barcelona, sahasında Leganes'i ağırladığı karşılaşmada 5-0 galip geldi ve adını son 8'e yazdırdı. Henüz 4. dakikada Antoine Griezmann gol perdesini açarken Clement Lenglet'nin golü durumu ilk yarıda 2-0 yaptı. İkinci yarıda Leo Messi'nin iki, Arthur'un da bir golüyle maçı 5-0 galip getiren Barcelona, çeyrek finale yükseldi. İşte karşılaşmanın özeti...
2019- 20 İspanya Kral Kupası'nda sahasında Leganes'i ağırlayan Barcelona, 5-0 galip geldi. Henüz 4. dakikada Antoine Griezmann gol perdesini açarken Clement Lenglet'nin golü durumu ilk yarıda 2-0 yaptı. İkinci yarıda Leo Messi'nin iki, Arthur'un da bir golüyle maçı 5-0 galip getiren Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kral Kupası'nda son 8'e kalan takımlar: Real Madrid, Granada, Valencia, Villarreal, Real Sociedad ve Athletic Bilbao. Kupada çeyrek finale kalacak son takım, Mirandes ya da Sevilla olacak.