Kayserispor'da takımın yıldız isimlerinden Emrah Başsan, Galatasaray maçı öncesinde ısındığı sırada bir sakatlık geçirdi. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu gelişmenin üzerine kadrodan çıkarıldı. Emrah'ın yerine ise Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet golünü atan Ramazan Civelek, ilk 11'e alındı.

Bilal duvar ördü ama...

Lung'un yokluğunda hafta içinde Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında kaleyi devralan Bilal Beyazıt, başarılı bir mücadele sergilerken, 3 kurtarışa imza atmış ve kalesini gole kapatmıştı. 22 yaşındaki genç file bekçisi, Galatasaray maçında da formundaydı. 6 kurtarış yapan 22 yaşındaki eldiven, 85'te Mohamed'i engelleyemedi.

Carole'dan ilk asist

2015-2017 yılları arasında Galatasaray'da görev yapan Lionel Carole, Kayserispor forması ile siftah yaptı. 30 yaşındaki sol bek, Sarı-Kırmızılılar'ın 69. dakikada kaydettiği golün pasını veren isim oldu. Fransız futbolcu, böylece bu sezon ilk kez gole katkı verdi.





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